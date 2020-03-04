شكرا لقرائتكم خبر عن مصر .. تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث العسكري المصري أنه تم صباح اليوم الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي، المدان في عدد من قضايا الإرهاب.

وأرفق المتحدث الخبر، الذي نشره على صفحاته بوسائل التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو سرد فيه 14 جريمة أدين بها عشماوي، من بينها "مذبحة الفرافرة" واستهداف وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم.

وكان القضاء المصري أصدر أحكاما نهائية بحق عشماوي آخرها حكم بالإعدام صدر قبل يومين.