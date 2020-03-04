سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 4 مارس 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، لدى بنوك وشركات صرافة، بعد أن شهد اليومين الماضيين ارتفاعا طفيفا بعد تراجع وسط مخاوف بشأن فيروس كورونا الجديد الذي أعلنت الحكومة المصرية ظهور حالة مصابة به.

وسجلت العملة الخضراء 15.58 للشراء و15.71 للبيع لدى البنك المركزي المصري، وهو نفس سعر أمس.

وخلال الأسبوع الماضي زاد سعر الدولار أمام الجنيه المصري بقيمة متفاوتة، وذلك بعد موجة تراجع أمام العملة المصرية.

وكان الجنيه قد ارتفع أكثر من 50 قرشا (الجنيه = 100 قرش) مقابل الدولار منذ بداية 2020 حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، ليواصل الحفاظ على مركزه كثاني أفضل العملات أداء في 2019.

أعلى سعر للدولار

سجلت شاشات مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في مصر عند 15.61 جنيه للشراء مقابل 15.71 جنيه للبيع.

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السعر المهيمن

سجلت العملة الأمريكية 15.60 جنيه للشراء و16.70 جنيه للبيع في 8 بنوك عودة ومصر إيران للتنمية والتعمير والإسكان والمصرف المتحد والشركة المصرفية العربية الدولية والأهلي الكويتي والأهلي اليوناني والمصري الخليجي.

السعر في أكبر بنوك عاملة في مصر

وبلغ سعر صرف الدولار 15.58 جنيه للشراء مقابل 15.68 جنيه للبيع لدى شاشات بنوك البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، والتجاري الدولي (البنك الأكبر من حيث الحصة السوقية)، ومصر (ثاني أكبر بنك حكومي في مصر).

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار لدى بنك قطر الوطني مسجلا 15.56 جنيه للشراء و15.66 للبيع.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو 17.36 جنيه للشراء و17.53 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 19.95 جنيه للشراء و20.11 للبيع، بحسب شاشات البنك الأهلي المصري.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.14 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وظل سعر الدرهم الإماراتي مستقرا عند 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

بينما ارتفع الدينار الكويتي إلى 50.76 جنيه للشراء و51.34 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.