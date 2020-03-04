"الثلاثاء الكبير".. أبرز الأيام بمسار الانتخابات الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يترقب مرشحو الحزب الديمقراطي المحتملون للرئاسة الأمريكية، يوم الثلاثاء، بشغف كبير، نظرا لدور هذا التاريخ في تعزيز فرص وصولهم إلى البيت الأبيض.

"أصوات الزومبي".. أين تذهب بعد "الثلاثاء الكبير" في أمريكا

صدام ساندرز وبايدن يتصدر الصحف العالمية بـ"الثلاثاء الكبير"



ويشهد الثلاثاء الكبير أو ما يعرف بـ"Super Tuesday" اختيار مندوبين يتعهدون بتأييد أحد المرشحين المحتملين للحزب خلال مؤتمر مرتقب في وقت لاحق من العام الجاري.

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ينصب الاهتمام على الحزب الديمقراطي حيث تستعر المنافسة بين مرشحين أبرزهم بيرني ساندرز ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وأدلى أكثر من مليون شخص بأصواتهم في هذه الانتخابات التمهيدية بأكثر من 10 ولايات أمريكية، حتى الآن، بينما ينتظر أن يصوت الباقون، يوم الثلاثاء 3 مارس/آذار، فما هو يوم الثلاثاء الكبير الذي يحظى باهتمام منقطع النظير؟

بدأ هذا التقليد الانتخابي في ثمانينيات القرن الماضي، بعدما مُني المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، والتر موندالي بهزيمة أمام رونالد ريجن في سنة 1984، وقرر الديمقراطيون في الولايات الجنوبية منذ ذلك الحين، أن يجروا الانتخابات التمهيدية في وقت مبكر، أي في مارس/آذار، حتى يرجحوا كفة مرشح أكثر محافظة، أو ما يوصف بـ"المعتدل" في أفكاره الليبرالية.