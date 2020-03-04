إقليم كردستان العراق يسجل اليوم أول حالة وفاة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

سجل إقليم كردستان العراق، الأربعاء، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد- 19) في محافظة السليمانية.



وأعلن المتحدث باسم دائرة صحة محافظة السليمانية الطبيب أياد النقشبندي، وفاة رجل في السبعين من العمر، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما تواصل السلطات العراقية اتخاذ التدابير لمنع انتشار المرض.

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وقال النقشبندي: "توفي رجل (70 عاما) بعد تدهور صحته إثر إصابته بفيروس كورونا". وكان الرجل، وهو إمام جامع في مدينة السليمانية، يخضع لحجر صحي قبل وفاته، وفقا للمتحدث.

كانت وزارة الصحة العراقية كشفت، الإثنين، أن السلطات سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد لشخصين زارا إيران في الآونة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 21.

ورصد العراق حالة الإصابة الأولى بالفيروس المعروف علميا بـ"كوفيد-19" الثلاثاء لطالب إيراني أعيد إلى بلاده بعد ذلك. وجميع حالات الإصابة الأخرى لعراقيين زاروا إيران مؤخرا.

وحظر العراق، التجمعات العامة ومنع دخول المسافرين القادمين من الكويت والبحرين، كما حظر السفر من وإلى 9 دول، فضلا عن تعليق الدراسة وإغلاق الكافيهات ودور السينما؛ لمحاصرة الفيروس القاتل.