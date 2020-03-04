وزير الصناعة الإيراني يخضع للرعاية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

يخضع وزير الصناعة الإيراني، رضا رحماني، للرعاية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا، فيما تشهد صحته تشهد تحسنا، بحسب مواقع إيرانية.



وأعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني، عبدالرضا مصري، الثلاثاء، إصابة 23 نائبا بالفيروس، فيما سجلت 2300 إصابة في البلاد.

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وقال مصري إن إصابات هؤلاء النواب جاءت بسبب احتكاكهم بالناس، ونصح زملاءه ومنتخبي البرلمان الجديد بـ"قطع علاقتهم مع الناس في الوقت الحالي تجنبا للإصابة بكورونا"، حسب وكالة "نادي المراسلين الشباب" الإيرانية.

وأكد "إلغاء الاجتماعات الشعبية مع النواب مؤقتا، وحث النواب والناخبين على عدم التواصل مع الناس خلال أعياد النوروز".

كان نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، قد أعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 2336 والوفيات 77، بينما أعلن، الإثنين، أن الإصابات بلغت 1501 حالة والوفيات 66.