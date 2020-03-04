الجنائية الدولية تؤكد استعدادها لمحاكمة البشير بالخرطوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعربت "الجنائية الدولية" عن استعدادها لمحاكمة المتورطين السودانيين في الجرائم التي ارتكبت بإقليم دارفور غربي البلاد، وفي مقدمتهم الرئيس المعزول عمر البشير بمقرها في لاهاي أو الخرطوم.



وذكر مكتب المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا في تصريح وفقا لـ"العين الإخبارية" "نطالب السلطات السودانية بالانخراط في محادثات، والتعاون معنا، من أجل ضمان تحقق العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة في دارفور".

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وتابع "المحكمة مستعدة لمحاكمة المتورطين في هذه الجرائم في لاهاي بهولندا، أو في قاعة محكمة بالسودان".

وأكد أنه على السودان التعهد للمحكمة بأن المتهمين بارتكاب الجرائم في دارفور، وبينهم البشير، سيخضعون للمحاكمة.

وكان مكتب بنسودا ذكر لـموقع "العين الإخبارية" الإماراتي في وقت سابق أنه يشجع "التصريحات العلنية التي أدلى بها مسؤولون سودانيون رفيعو المستوى، والتي تشير إلى الالتزام بالمساءلة فيما يتعلق بدارفور".

كما صرح المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، مؤخرا بأن المحكمة لم تتلق تأكيدا رسميا من السلطات السودانية حول محاكمة البشير دوليا