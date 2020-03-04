أمريكا تنفذ أول ضربة ضد طالبان بعد اتفاق السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكد المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان أن الولايات المتحدة نفذت "ضربة دفاعية" صباح الأربعاء ضد عناصر من حركة طالبان هاجمت نقطة تفتيش جنوبي البلاد.



وأضاف المتحدث في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء أن واشنطن ملتزمة بالسلام لكن عليها مسؤولية الدفاع عن شركائها الأفغان.

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ودعا المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان حركة طالبان لوقف الهجمات والتمسك بتعهداتها.

يذكر أن واشنطن وكابول أصدرتا بيانا مشتركا، السبت الماضي، أفاد بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي سيسحبان قواتهما من أفغانستان خلال 14 شهرا إذا أوفت حركة طالبان بالتزاماتها.

وأضاف البيان: "التحالف سيكمل سحب باقي القوات من أفغانستان خلال 14 شهرا بعد نشر هذا الإعلان المشترك والاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، شريطة أن تفي طالبان بالتزاماتها بموجب الاتفاق".

وستقوم الولايات المتحدة مبدئيا بخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 خلال 135 يوما من الاتفاق مع طالبان.