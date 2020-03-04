فيروس "كورونا" يلغي جولة خارجية لرئيس كوريا الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ألغى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، الأربعاء، زيارة كان من المقرر أن يقوم بها منتصف الشهر الجاري، بسبب فيروس كورونا.



Advertisements

وتشمل الزيارة كلا من الإمارات ومصر وتركيا.

وذكر متحدث باسم البيت الأزرق في بيان: "استجابة لتفشي فيروس (كوفيد-19) في البلاد خلال الآونة الأخيرة، قررنا عدم المضي قدما في الزيارات".

ويوم أمس الثلاثاء، أعلن رئيس كوريا الجنوبية "الحرب" على كورونا عبر استنفار جميع الوكالات الحكومية لمدة 24 ساعة مع تجاوز عدد الإصابات حاجز 5 آلاف، وهو العدد الأكبر في العالم خارج الصين