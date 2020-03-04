- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس "كورونا" يلغي جولة خارجية لرئيس كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
ألغى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، الأربعاء، زيارة كان من المقرر أن يقوم بها منتصف الشهر الجاري، بسبب فيروس كورونا.
وتشمل الزيارة كلا من الإمارات ومصر وتركيا.
وذكر متحدث باسم البيت الأزرق في بيان: "استجابة لتفشي فيروس (كوفيد-19) في البلاد خلال الآونة الأخيرة، قررنا عدم المضي قدما في الزيارات".
ويوم أمس الثلاثاء، أعلن رئيس كوريا الجنوبية "الحرب" على كورونا عبر استنفار جميع الوكالات الحكومية لمدة 24 ساعة مع تجاوز عدد الإصابات حاجز 5 آلاف، وهو العدد الأكبر في العالم خارج الصين
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس "كورونا" يلغي جولة خارجية لرئيس كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.