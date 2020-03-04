شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع جنديين تركيين وإصابة 6 في محافظة إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ذكرت وزارة الدفاع التركية الأربعاء، أن جنديين قتلا وأصيب 6 آخرون في هجوم شنه الجيش السوري بمدينة إدلب السورية.



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وتابعت الوزارة أنها ردت على الهجوم بقصف مدفعي وأسقطت قتلى في صفوف الجيش السوري.

ويوم الإثنين، أعلنت تركيا مقتل أحد جنودها وإصابة آخر في إدلب، بعد أيام من أكبر خسارة تلقتها منذ تدخلها العسكري في سوريا عام 2016 بمقتل 33 جنديا.

وتأتي التطورات الميدانية المتلاحقة تأتي في حين أعلنت دمشق عزمها التصدي بحزم "للعدوان" التركي على أراضيها