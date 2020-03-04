شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلن اليوم الأربعاء، 04/آذار/2020 عن تسجيل أو حالة وفاة بفيروس كورنا المستجد في العراق.

Advertisements وأكدت وزارة الصحة في إقليم كردستان تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في #السليمانية هي الأولى في #العراق. وانتشر الفيروس ف العراق عبر عائدين من إيران بؤرة الوباء في المنطقة.

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