شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر .. تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات العسكرية المصرية، تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي .



وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية على حسابه في الفيسبوك، "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى / هشام عشماوى" .

ولم يقدم المتحدث أي تفاصيل أخرى .

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