وزير الدفاع التركي: هدفنا إيجاد حلّ سلمي وسياسي في إدلب

علق ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي آكار​ على اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ ونظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​ بخصوص إدلب، مؤكدا أن "هدفنا إيجاد حلّ سلمي وسياسي"، مشيرا الى ان "فاعلياتنا في إطار عملية "درع الربيع" تسير وفقاً للخطة المرسومة، وجنودنا يؤدّون المهامّ الموكلة إليهم ببسالة".

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