نجار: يتم تعقيم مطار بيروت وحريصون على كل الامور التي تتعلق بصحة المواطن

لفت ​وزير الاشغال​ ​ميشال نجار​ اثر زيارته الرئيس ميشال عون إلى انه "قمنا بزيارة فخامة الرئيس واطلعناه على كل الامور التي تدخل في نطاق عمل ال​وزارة​ وطلبنا توجيهاته. وقد شدد فخامة الرئيس على كل الامور التي تؤثر على سلامة المواطن وراحته من طرق ومجاري وصرف صحي، وتعهدنا ان نهتم بكل هذه المواضيع وان نبقى على تواصل دائم ونأخذ توجيهاته في كل وقت".

ورداً على سؤال، اكد "انه يتم تعقيم مطار بيروت الدولي من قبل شركة وهي ستقوم بذلك لاشهر"، مشددا على "اننا حريصون على كل الامور التي تتعلق بصحة المواطن، وهناك خلية خاصة برئاسة رئيس الحكومة ​حسان دياب​ تهتم بهذه المواضيع. ونحن كوزارة بتنسيق دائم معها، ومع كل المرافىء العامة ووسائل المواصلات ليكون هناك تعقيم كامل. كما اننا نقوم بكل الامور التي تتطلبها ​السلامة العامة​".