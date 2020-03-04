نواب تكتل الجمهورية القوية وجهوا سؤالا للحكومة حول العقود الموقعة مع شركة NEEDS

توجه اعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب عماد واكيم، انيس نصار وانطوان حبشي بسؤال الى الحكومة عبر مجلس النواب حول العقود الموقعة مع شركة NEEDS واسماء وعقود المستشارين المعتمدين لدى وزارة الطاقة والمياه، بعدما جاء رد وزير الطاقة ريمون غجر أن "العقد الموقع له طابع السرية".
وفند النواب المادة الخامسة من القانون ٢٨ الصادر بتاريخ ١٠/٢/٢٠١٧ والتي تحدد ما هي المعلومات التي لا يمكن الوصول اليها، وان المعلومات المطلوبة لا تدخل ضمن الطابع السري، مزودين رئاسة المجلس بعدد من المستندات التي وصلتهم بالتواتر، دحضاً للسرية التي تحدث عنها الوزير.
وطالبوا غجر باحترام دورهم الرقابي باسم الشعب وعدم التذرع بالسرية للتهرب، وإعاقتهم في تقصي المعلومات والبيانات واعتماد الشفافية لانها اساس مكافحة الفساد وهدر المال العام.
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