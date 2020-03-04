ابي خليل: من لديه مستند عن رفضنا إنشاء معامل كهرباء عبر الصناديق المانحة فليبرزه

رد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيزار أبي خليل​ على النائب ​نقولا نحاس​، مشيرا الى إلى أن "من لديه أي مستند حول رفض وزراء ​التيار الوطني الحر​ إنشاء معامل كهرباء عبر الصناديق المانحة كالصندوق الكويتي، فليبرزه وينشره بدلاً من تهديدنا به"، لافتا الى انه "فيما يتعلق بموضوع الصناديق المانحة، كان واضحاً أن لدينا خطة طوارئ وخطة أخرى للمدى الأطول، وتتطلب خطة الطوارئ سرعة وقلنا إنها ستتمول من ​الموازنة​، أما خطة المدى الأطول، فستتمول من ​القطاع الخاص​ والصناديق. ولقد استغرقت مناقصة إعادة تأهيل معملي الزوق و​الجية​ القديمين ١٢ سنة، بدءاً من أيلول ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٨ حتى انتهت مع ​مجلس الإنماء والإعمار​ بتمويل من الصندوق العربي".

ولفت أبي خليل الى أن "هذا النائب كان مدير عام معمل سبلين الذي كان يستفيد من تعرفة مخفضة للكهرباء على حساب اللبنانيين حتى جاء الوزير ​جبران باسيل​ آنذاك وألغاها وعاملهم كما يُعامل كل الصناعيين في لبنان "وبدو يضل حاملها ويقوص علينا" من زاويته الشخصية.