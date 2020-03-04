النشرة: الهيئة العليا للاغاثة ستدعم وزارة الصحة بمبلغ يتجاوز المليار ليرة لمواجهة كورونا

علمت "​الخليج 365​" بأن رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ طلب من رئيس ​الهيئة العليا للاغاثة​ ​اللواء محمد خير​ دعم ​وزارة الصحة​ بمبلغ يتجاوز المليار ليرة لمواجهة خطر ​فيروس كورونا​. وقد اكد اللواء خير جهوزية الهيئة للمساهمة، لا سيما وان اجراءات المكافحة عاجلة وتتطلب امكانيات مالية وتظافر الجهود والتعاون بين مختلف المؤسسات من اجل ​الصحة العامة​ وسلامة المواطنين. إضغط للمزيد

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