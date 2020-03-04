السيد: يجب إستمرار التقيّد بتدابير الوقاية من كورونا وعدم الاستهتار

لفت النائب ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "إصابات ​الكورونا​ محدودة في ​لبنان​، وإذا مرّ هذا الأسبوع بلا تسارُع في عددها، فنكون قد تجاوزنا قطوعاً لم تنفذ منه العديد من الدول الأخرى، وذلك بفضل الله أولاً وبالإندفاع المميّز ل​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ والفريق الطبي والرسمي المواكب له". وشدد على انه "مع ذلك يجب إستمرار التقيّد بتدابير ​الوقاية​ وعدم الاستهتار".

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