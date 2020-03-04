طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى صباح الجمعة

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا مستقرا ودافىء نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى صباح الجمعة حيث يتأثر بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً ويستمر حتى ظهر يوم السبت.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس ب​درجات الحرارة​ التي تكون فوق معدلاتها الموسمية، مع نسبة رطوبة منخفضة.

وتوقعت ان يكون طقس الخميس غائم جزئيا الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحياناً ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء خاصة في المناطق الجنوبية. ما الجمعة فيكون غائم جزئيا يتحوّل تدريجيًا الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ متفرقة أحياناً اعتباراً من الظهر ومن المتوقع ان تشتدّ خلال الفترة المسائية مع احتمال حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح وتتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق.

