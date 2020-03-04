النشرة: مجهولون أقدموا على سرقة كابلات المحول الكهربائي في بعلبك

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأن "مجهولين أقدموا على سرقة كابلات المحول الكهربائي في ​بعلبك​، مما أدى إلى انقطاع ​التيار الكهربائي​ في المنطقة". وقامت ​مؤسسة كهرباء لبنان​ بتركيب كابلات بديلة للمحطتين بعد أن قامت بالادعاء على مجهولين بجرم السرقة والتسبب بأضرار في شبكة التغذية.

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