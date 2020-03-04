الان عون: لا لتحويل موضوع صندوق النقد إلى تجاذب أو تخوين

أوضح عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب الان عون في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "المسألة ليست مسألة من مع ومن ضد ​صندوق النقد الدولي​. لا يجب تحويل هذا الموضوع، السابق لأوانه، إلى تجاذب أو تخوين بين اللبنانيين. المسألة هي من أين نأتي بتمويل حاجات لبنان في ظل ذوبان إحتياطي ​مصرف لبنان​؟ بدل أن نتقاتل حول 10 عصافير على الشجرة، فلنلتقط عصفورا واحدا بيدنا أولا".

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