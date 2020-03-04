نديم الجميل: يضغطون على المصارف لتسليف الدولة المفلسة

لفت عضو كتلة "الكتائب" النائب ​نديم الجميل​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "يزعمون انهم لا يريدون تسديد اليوروبوند لحماية اموال المودعين، لكنهم يضغطون على ​المصارف​ لتسليف ​الدولة​ المفلسة والفاسدة، من جديد، من ودائع المودعين"، معتبرا انها مخاطرة على حساب أموال ​الشعب اللبناني​ و تعبه و جنى عمره".

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