مخزومي: حتى اليوم لا نعرف ما هي موجودات مصرف لبنان

اشار رئيس حزب الحوار فؤاد مخزومي في حديث تلفزيوني إلى أنه "حتى اليوم لا نعرف ما هي موجودات مصرف لبنان ولا يتم الكشف عما تبقى من إحتياطات بينما يبلغنا البنك الدولي ان الموجود 31 مليار دولار"، معتبرا أنه "لا يوجد في لبنان إستمرارية حكم، وكل حكومة تلغي عمل ما قبلها لأن لبنان يفتقد لمركز دراسات يخطط لعشرين سنة مقبلة"، مؤكدا "اننا حاليا نعمل يوم بيوم بلا تخطيط وبلا خطة واضحة".
ورأى مخزومي أن "اللوم يوجه للحكومات التي أعطت مصرف لبنان صلاحيات ليتصرف بالقطاع المالي الذي سمح لبعض المصارف بتهريب أموال المودعين بشكل غير قانوني"، معتبرا ان "رئيس الحكومة مفروض ان يكون ممثلا للحراك ولكن حتى الآن لم نر منه خطوات عملية تحقق بالفعل مطالب الناس البديهية التي هزت الشارع اللبناني".
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