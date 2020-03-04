الحاج حسن: هناك اقتراح قانون سندرسه لاعفاء التلفزويات من الرسوم والضرائب

لفت رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية حسن الحاج حسن في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة إلى انه "أكدنا على وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ضرورة اجراء التعيينات في وزارة الإعلام خاصة في تلفزيون لبنان ليصل إلى اجراء الاصلاحات الهيكلية في هذا التلفزيون، وأيضا التعينيات في الوكالة الوطنية للاعلام".
وأوضح انه "بالنسبة للإعلام الخاص الذي لا تملكه الدولة، فهناك اقتراح قانون لاعفاء التلفزويات من الرسوم والضرائب وعندما يصلنا نناقش"، مشددا على "ضرورة ان يلتزم الاعلام في ظل حرية الاعلام المكفول من الدستور والتي يسهر عليها المجلس النيابي بالمسؤولية"، وأكد ان "المطلوبمن الاعلام ان كون اعلاما مسؤولا وليس فقط حرا".
وأوضح ان "حرية الاعلام مصانة لكنه مطالب بأن بكون مسؤولا من دون قمع من السلطة وهذا أخذ نقاشا داخل اللجنة، والاعلام احيانا يتصرف من دون ضوابط، كإثارة الغرائز والعصبيات ونشر الاخبار الكاذبة". ومن جهة أخرى، أكد ان "المؤسسات الإعلامية تعاني كما يعاني الوطن ومؤسساته الاقتصادية على كلّ المستويات"، مدينا ومستنكرا التعرض والاعتداء على الاعلاميين أثناء تغطية الأحداث على الارض.
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