الحاج حسن: هناك اقتراح قانون سندرسه لاعفاء التلفزويات من الرسوم والضرائب

لفت رئيس ​لجنة الاعلام والاتصالات​ النيابية حسن الحاج حسن في ​مؤتمر​ صحافي بعد اجتماع للجنة إلى انه "أكدنا على وزيرة الاعلام ​منال عبد الصمد​ ضرورة اجراء ​التعيينات​ في ​وزارة الإعلام​ خاصة في ​تلفزيون لبنان​ ليصل إلى اجراء الاصلاحات الهيكلية في هذا التلفزيون، وأيضا التعينيات في ​الوكالة الوطنية للاعلام​".

وأوضح انه "بالنسبة للإعلام الخاص الذي لا تملكه ​الدولة​، فهناك اقتراح قانون لاعفاء التلفزويات من الرسوم و​الضرائب​ وعندما يصلنا نناقش"، مشددا على "ضرورة ان يلتزم الاعلام في ظل ​حرية الاعلام​ المكفول من ​الدستور​ والتي يسهر عليها ​المجلس النيابي​ بالمسؤولية"، وأكد ان "المطلوبمن الاعلام ان كون اعلاما مسؤولا وليس فقط حرا".

وأوضح ان "حرية الاعلام مصانة لكنه مطالب بأن بكون مسؤولا من دون قمع من ​السلطة​ وهذا أخذ نقاشا داخل اللجنة، والاعلام احيانا يتصرف من دون ضوابط، كإثارة الغرائز والعصبيات ونشر ​الاخبار​ الكاذبة". ومن جهة أخرى، أكد ان "المؤسسات الإعلامية تعاني كما يعاني الوطن ومؤسساته الاقتصادية على كلّ المستويات"، مدينا ومستنكرا التعرض والاعتداء على الاعلاميين أثناء تغطية الأحداث على الارض.