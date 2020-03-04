حمد حسن عن فيروس كورونا: الوضع في لبنان حتى تاريخه تحت السيطرة ومطمئن

اشار ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ خلال ​مؤتمر​ صحافي مشترك مع ​منظمة الصحة العالمية​ حول ​فيروس كورونا​ في ​وزارة الصحة​، الى اننا "ما زلنا في مرحلة إحتواء فيروس "كورونا" ولم نصل بعد إلى مرحلة الإنتشار"، شاكرا الجنود المجهولين الذين يعملون على الارض في ​مستشفى بيروت الحكومي​، موضحا ان هناك فريق من المتطوعين يعملون من اجل سلامة المرضى، ولفت الى ان فريق الترصد يعمل ليل نهار بين المعابر الحدودية والمطار كي نبقى على اهبة الاستعداد لمواجهة الفيروس، كما وجه تحية الخاصة الى طلاب الطب في الجامعة ال​لبنان​ية خاصة وبعض طلاب ​الجامعات​ الخاصة والمتطوعين.

واوضح اننا سنبقى نعمل كي نحافظ على المعايير والمصداقية في التعاطي لمواجهة الاشاعات التي يتم بثها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، واكد اننا لا يمكن الا ان نكون في هذه الصورة الايجابية التي تعكس الواقع، ومستشفى بيروت الحكومي تقدم معطيات يومية توصف الواقع.

واكد ان فيروس كورونا لا يحتاج الى فيزا، ومسؤليتنا اليوم محاربة هذا الفيروس، والوضع في لبنان حتى تاريخه تحت السيطرة ومطمئن وآمن.

اما المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فقالت: "نحن هنا لمعاونة السلطات اللبنانية لنشر المعلومات الصحيحة، وان نشر معلومة واحدة خاطئة ممكن ان تعرض حياة الناس للخطر وتصيبهم بالهلع لذلك أشدد على ضرورة التعاون".

