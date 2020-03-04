تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في العراق

نقل موقع "​السومرية​" ​العراق​ي، عن مصادر في ​إقليم كردستان​ اعلانها تسجيل أول حالة وفاة ب​فيروس كورونا​ لمصاب كبير بالسن من محافظة السليمانية.

وأوضحت ​وزارة الصحة​ في إقليم كردستان العراق أن المتوفى جراء فيروس كورونا، هو إمام مسجد، ويبلغ من العمر حوالى 70 عاما، مشيرة إلى أن وضعه الصحي لم يكن مستقرا، وخضع للعناية الطبية المشددة، إلا أنه لم يتحمل أعراض المرض.

وكانت محافظة السليمانية قد أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا.