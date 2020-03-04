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تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في العراق

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نقل موقع "​السومرية​" ​العراق​ي، عن مصادر في ​إقليم كردستان​ اعلانها تسجيل أول حالة وفاة ب​فيروس كورونا​ لمصاب كبير بالسن من محافظة السليمانية.

وأوضحت ​وزارة الصحة​ في إقليم كردستان العراق أن المتوفى جراء فيروس كورونا، هو إمام مسجد، ويبلغ من العمر حوالى 70 عاما، مشيرة إلى أن وضعه الصحي لم يكن مستقرا، وخضع للعناية الطبية المشددة، إلا أنه لم يتحمل أعراض المرض.

وكانت محافظة السليمانية قد أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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