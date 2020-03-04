النشرة: وقفة احتجاجية لموظفي مستشفى بيروت الحكومي أمام وزارة الصحة

افاد مراسل "الخليج 365" بأن "موظفي مستشفى بيروت الحكومي نفذوا وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة للمطالبة بتحصيل حقوقهم"، مشيرا إلى أنه "وقع تلاسن واحتكاك بين موظفي المستشفي وموظفين من وزارة الصحة بعد إقفالهم الابواب أمام المعتصمين وقيامهم بحركات استفزازية".
وكانت النشرة قد أضاءت على مطالب الموظفين وتحركهم في مقال اليوم. للإطلاع عليه إنقرهنا
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