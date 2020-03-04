المرصد: الطائرات المسيرة التركية تقتل 9 عناصر الجيش السوري في سراقب

افادت المرصد السوري بأنه انتقاما لمقتل 4 من جنود ​الجيش التركي​، الطائرات المسيرة التركية تقتل 9 عناصر من قوات الجيش السوري في ​سراقب​.

واشار المرصد الى استمرار القصف من قبل الطائرات المسيرة والمدفعية التركية على مواقع قوات النظام في سراقب وريفها شرق مدينة إدلب، وسط قصف صاروخي تنفذه قوات ​النظام السوري​ على كل من سرمين وقميناس والنيرب وآفس والمسطومة وبنش.

في حين نفذت طائرات حربية روسية غارات بعد منتصف الليل وصباح اليوم على محاور بريف مدينة سراقب وسرمين، كما تستمر الاشتباكات على محور آفس ب​ريف إدلب​ الشرقي، بين الفصائل ومجموعات مسلحة من جهة، وقوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في محاولات مستمرة من قبل الأخير للسيطرة على القرية بإسناد جوي وبري.