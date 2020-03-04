اردوغان: نظام الأسد فقد لغاية اليوم أكثر من ثلاثة آلاف و200 من عناصره

اشار الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ الى انه بعد فترة سيجد نظام ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ نفسه في مواجهة ​الشعب السوري​ في باقي أرجاء البلاد لا في إدلب فقط، وحينها لن تنقذ الأسد حتى ​القوات​ التي يعتمد عليها ويحتمي بها حالياً. ولفت الى اننا "نعرف أن النظام يحاول أن يفعل بإدلب ما فعله في درعا وحماة وحمص وحلب، لكن خططه هذه المرة لن تنجح، لأن تركيا على الأرض تحمي نفسها والسوريين الأبرياء".

واعلن أردوغان ان نظام الأسد فقد لغاية اليوم منذ انطلاق "درع الربيع" أكثر من ثلاثة آلاف و200 من عناصره، مؤكدا ان تركيا لن تسمح أن تذهب دماء شهدائها هدرا. اضاف قائلا "أثبتنا خلال عملياتنا الأخيرة بأن تركيا ليست دولة لا تعرف كيف تحارب، بل دولة لا تريد الحرب".