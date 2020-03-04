وزارة الصناعة الإيرانية تنفي إصابة رحماني بفيروس كورونا

نفت ​وزارة الصناعة​ ال​إيران​ية إصابة وزير الصناعة رضا رحماني ب​فيروس كورونا​، مشيرة الى ان "سبب سعاله في أحد البرامج التلفزيونية هو بسبب إصابته بالمواد الكيميائية ابان حرب ​العراق​ وإيران".

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