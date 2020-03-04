وزارة الصناعة الإيرانية تنفي إصابة رحماني بفيروس كورونا

نفت وزارة الصناعة الإيرانية إصابة وزير الصناعة رضا رحماني بفيروس كورونا، مشيرة الى ان "سبب سعاله في أحد البرامج التلفزيونية هو بسبب إصابته بالمواد الكيميائية ابان حرب العراق وإيران".
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