الجيش الأميركي يعلن تنفيذ ضربة جوية ضد طالبان في هلمند بأفغانستان

أعلن ​الجيش الأميركي​ تنفيذ ضربة جوية ضد ​طالبان​ في ​هلمند​ ب​أفغانستان​ اليوم.

هذا وقتل اليوم 20 جنديا وشرطيا أفغانيا على الأقل في سلسلة هجمات لطالبان ليلا، وذلك بعد ساعات على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أجرى محادثة "جيدة جدا" مع زعيم الحركة.

ولفت عضو مجلس ولاية قندوز صفي الله أميري "إلى ان "مقاتلي طالبان هاجموا ثلاثة مواقع للجيش على الأقل في منطقة إمام صاحب في قندوز الليلة الماضية وقتلوا 10 جنود وأربعة شرطيين على الأقل".