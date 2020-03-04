السلطات المصرية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق الجهادي هشام عشماوي

نفذت السلطات المصرية حكم ​الإعدام​ بحق الجهادي هشام عشماوي الضابط السابق في ​القوات​ الخاصة المصرية، لضلوعه في هجمات استهدفت شخصيات بارزة، وفق ما أعلن ​الجيش المصري​.

وأعلن المتحدث العسكري تامر الرفاعي أنه "تم تنفيذ حكم ​الاعدام​ شنقا على هشام عشماوي طبقا لاحكام ​القضاء العسكري​ وبعد استنفاد كل درجات التقاضي".