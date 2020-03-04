السلطات المصرية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق الجهادي هشام عشماوي

نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق الجهادي هشام عشماوي الضابط السابق في القوات الخاصة المصرية، لضلوعه في هجمات استهدفت شخصيات بارزة، وفق ما أعلن الجيش المصري.
وأعلن المتحدث العسكري تامر الرفاعي أنه "تم تنفيذ حكم الاعدام شنقا على هشام عشماوي طبقا لاحكام القضاء العسكري وبعد استنفاد كل درجات التقاضي".
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