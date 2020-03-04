الجيش الأميركي يعلن شن ضربات جوية ضد حركة طالبان في افغانستان

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كابول: شن الجيش الأميركي غارة جوية استهدفت مقاتلي طالبان للمرة الأولى منذ 11 يوما ردا على هجوم للحركة المتمردة على القوات الأفغانية في ولاية هلمند الواقعة جنوبا الأربعاء، وفق ما أعلن متحدث عسكري أميركي.

وكتب المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان سوني ليغيت على تويتر "شنت الولايات المتحدة ضربة جوية في 4 مارس ضد مقاتلي طالبان في نهري سراج بولاية هلمند، والذين كانوا يهاجمون قوات الأمن الأفغانية".

أضاف "نحن ملتزمون في سبيل السلام، لكن لدينا مسؤولية الدفاع عن شركائنا الأفغان". تابع "في يوم 3 مارس وحده، أطلقت طالبان 43 هجوما ضد نقاط تفتيش تابعة للقوات الأفغانية في هلمند" المحافظة الجنوبية التي تعتبر احد أبرز معاقلها.

وذكر انه اذا كان المتمردون يقولون "إنهم يقاتلون من أجل تحرير أفغانستان من القوات الدولية، فان اتفاق 29 فبراير يحدد انسحابا يستند إلى أساس شروط عدة" يجب ان يلتزموا بها.

وقد وقع الأميركيون وحركة طالبان السبت في الدوحة اتفاقا تاريخيا تعهدت بموجبه واشنطن بانسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا مقابل ضمانات من حركة طالبان. تابع الكولونيل ليغيت على تويتر أن "قادة طالبان وعدوا المجموعة الدولية بانهم سيحدون من العنف وليس بزيادة الهجمات".