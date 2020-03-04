شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"زراعة البرلمان" يطالب سرعة نقل مزارع الدواجن خارج الكتل السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن نقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوى، بعيدا عن أماكن التجمعات السكنية، وذلك لتفادى احتمالية نقل بعض الأمراض الفيروسية نتيجة تواجدها وسط الكتلة السكنية، على أن يتم تنفيذ الخطة التي شرعت فيها الوزارة من قبل بشأن هذه الخطوة التي تهدف للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، في ظل انتشار العديد من الفيروسات.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن نقل المزارع للظهير الصحراوي سيكون وفقا لآليات حديثة، على أن يتم اتباع الأساليب الحديثة في التصميم، وتضمينها إمكانيات وآليات من شأنها التصدي لأى فيروس أو مرض قد يظهر بشكل مفاجئ، على أن يتم مراعاة صغار المربيين في طرح الأراضى ومنحهم مساعدات تمويلية لضمان استدامة عملهم وتوفير فرص عمل لهم، ومنحهم فرصة للتوسع في المستقبل.

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وأشار تمراز، إلى أن هذه الخطوة تستوجب وجود اعتمادات مالية خاصة لضمان تحقيق الهدف المنشود، لافتا إلى أن هناك تشريع يقضى بعدم نقل وتداول الطيور الحية، وهذا الامر يتطلب التوسع في انشاء المجازر الآلية في مختلف القرى والمراكز، كما يتم اتباع الأسلوب العلمى في عمليات الذبح، ونشر ثقافة عدم نقل الطيور الحية، وتداولها بين المحافظات.

وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن هناك ما يقرب من 5 مليون عامل في قطاع الثروة الداجنة خاصة الحية، وفى إطار حزمة الإجراءات التي تعتزم الدولة اتخاذها لابد من مراعاة أوضاع هؤلاء العالمين جميعهم حتى لا تتسبب هذه الخطوات في تشريد عدد من العاملين أو ينتج عنها نسبة بطالة في المجتمع، مؤكدا الحرص على الصحة العامة للمواطنين وفى نفس الوقت أوضاع العاملين في القطاع.