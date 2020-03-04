شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة أمام "صناعة البرلمان" الأحد للحديث عن نشر ثقافة العمل الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، 6 اجتماعات على مدار الأسبوع المُقبل، الاجتماعين الأول والثانى يوم الأحد، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لعقد جلسة استطلاع ومواجهة حول استراتيجية الحكومة فى شأن نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب، في ظل التطور التكنولوجى والرقمى المُتزايد، والتوسع في المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، وتعزيز القدرة التنافسية للتصدير لتحقيق الأهداف التنموية للدولة.

كما تعقد اللجنة الاجتماعين الثالث والرابع صباح يوم الاثنين، بحضور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، لعقد جلسة استطلاع ومواجهة بشأن استراتيجية الحكومة حول توفير الأراضى الصناعية للمستثمرين وتسعيرها في إطار البُعد الاقتصادى للصناعة وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل والسسع والمنتجات في السوق المحلى.

وتختتم لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، اجتماعاتها الأسبوع المُقبل، بعقد اجتماعين يوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائبة نادية هنرى وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في شأن مكافحة صناعة واستيراد وتوزيع واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية.

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وكان النائب طارق متولى، نائب السويس، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، قد أكد أن مبادرات بعض الشركات لنشر والحث على استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، كبديل عن الأكياس البلاستيكية العادية التى تشكل خطورة على البيئة والكائنات الحية، فرصة لمواجهة أضرار الأكياس البلاستيكية.

وأوضح أنه فاق الاستهلاكى السنوى على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل فى مصر 2.5 مليار جنيه سنوياً، أى 10 مليارات جنيه فى 5 سنوات، كما أن مصر تنتج 28% فقط من المادة الخام المستخدمة فى صناعة الأكياس والباقى يتم استيراده من الخارج، فى حين أن تلك الأكياس يتم التخلص منها يومياً فى القمامة وهو ما يمثل إهدار واستنزاف للعملة الأجنبية فى صناعة الأكياس فضلاً عن مخاطرها البيئة وعلى الصحة العامة.