رئيس جمهورية أوزباكستان يهدي شيخ الأزهر مخطوطًا من كتاب الهداية للميرغناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أهدى رئيس جمهورية أوزباكستان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، مخطوطًا طبق الأصل من كتاب الهداية للفقيه برهان الدين الميرغناني.

وأوضحت مشيخة الأزهر، في بيان لها الأربعاء، أن مخطوطة كتاب "الهداية"، نادرة وتوجد في خزانة المصادر التابعة للأكاديمية الإسلامية الدولية بأوزباكستان، سلم إياها الدكتور رستم قاسيموف، مستشار رئيس جمهورية أوزباكستان.

يذكر أن برهان الدين الميرغناني ولد بمرغينان عام ١١٢٣م وتوفي بسمرقند عام ١٩١٧م، ويُعد كتابه "الهداية" أحد المصادر الرئيسية في الفقه الحنفي، وقد ترجم إلى الفارسية والإنجليزية والأوزبكية والروسية ولغات أخرى.

وجاء الإهداء خلال مشاركة الإمام الأكبر في المؤتمر العلمي «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر» والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام من 3 إلى 5 مارس الجاري، بمدينة سمرقند بأوزباكستان، ويناقش تحليل سيرة الماتريدي وآثاره العلمية، والآراء والأفكار المرتبطة بتاريخ تطور علم الكلام في عهده، وبحث تطور المدرسة الماتريدية، وأهمية تراث الإمام الماتريدي وأتباعه في حل القضايا الملحة في العصر الحالي.