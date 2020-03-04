خوفا من كورونا... الشرطة تنقذ امرأة حبسها زوجها في الحمام بعد التقائها بسيدة صينية

طلبت امرأة النجدة من الشرطة في مدينة فيلنوس عاصمة ليتوانيا، بعدما حبسها زوجها في الحمام لشكه أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد، وخوفا من أن تنقل إليه العدوى.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، يوم الثلاثاء، أن الزوج أخبر الشرطة بأن زوجته التقت مع امرأة صينية أخيرا، وكانت الأخيرة قادمة من إيطاليا، البلد الأوروبي الأكثر انتشارا بفيروس كورونا المستجد، والذي تتشابه أعراضه مع أعراض الإنفلونزا.

وادعى الزوج أنه أقدم على هذا التصرف مع زوجته بفرض الحجر الصحي عليها بناء على نصيحة من المسعفين، مضيفا أنه "كان يتشاور عبر الهاتف مع الأطباء حول كيفية تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد"، بحسب الشرطة.

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وكإجراء احترازي، أجرت الزوجة اختبارا للفيروس وكانت النتيجة سلبية، ورغم ذلك لم توجه أية تهمة ضد زوجها، ولم يتم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة، بحسب الصحيفة.

وكانت وزارة الصحة في ليتوانيا أعلنت، الجمعة الماضية، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما أكدت الحكومة في البلاد أنها ستنشر المزيد من قواتها في المطارات على الحدود، وذلك لمنع المرض من الانتشار.

وظهر فيروس كورونا المستجد "COVID-19" لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، وسرعان ما انتشر في جميع أنحاء العالم.