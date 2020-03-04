تقرير إيطالي / التحاليل تؤكد عدم إصابة البابا فرنسيس بفيروس "كورونا"

وكالات - ذكرت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية اليوم، الثلاثاء 3 مارس 2020، أن البابا فرنسيس الذي ألغى إعتكافا للصوم لأول مرة في تاريخه البابوي بسبب إصابته بنزلة برد، جاءت تحاليله خالية من فيروس كورونا المستجد. وقال ماتيو بروني المتحدث بإسم الفاتيكان إنه ليس لديه تعليق فوري على تقرير الصحيفة. Advertisements وألغى البابا (83 عاما) معظم اللقاءات الجماهيرية الأسبوع الماضي. وخضع لجراحة لإستئصال جزء من إحدى رئتيه قبل عشرات السنين بسبب مرض أصابه. ويأتي مرض البابا في وقت تكافح فيه إيطاليا تفشيا للفيروس حيث ارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 52 أمس الاثنين كما قفز إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة ليتجاوز الألفين.

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