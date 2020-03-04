جون بايدن حصان الديمقراطيين القادم بالإنتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية

كشف عدد من نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن الأسباب الرئيسية لحالة الالتفاف القوي حول جو بايدن، في الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية 2020، مشيرين أن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكية السابق باراك أوباما، هو مرشح النظام السياسي الأميركي الذي همشه ترامب الذي جاء من خارج النظام.

وأكد مغردون أن جو بايدن، مرشح مؤسسة الحزب الديمقراطي، وحاز على دعم من قيادات حزبه، لافتين أن ارتفاع نسبة الاقتراع لـ"بايدن"، يدل على حالة من الاقتناع

أنه المرشح الوحيد القادر على حزيمة ترامب.

وتحدث بعض النشطاء، قائلين:" لنفهم ونقدر حماس المشاركين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي يتم فرز نتائجها خاصة في أكبر ولايتين كاليفورنيا وتكساس"، موضحين أن فوز بايدن بولايات لم يعقد بها مهرجانات خطابية، ووقوف الناخبين في طوابير الاقتراع لمدة تفوق الأربع ساعات، هىي محاولات للتخلص من ترامب وهزيمتة والالتفاف حول جو بايدن.

Advertisements

وتابع أخرون، أخيرًا نهض المرشح بايدن من عثرتة، ويفوز بانتخابات المحطة الرابعة في الإنتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية، بعد أن حصد أكثر الأصوات في ولاية جنوب كارولينا، مشيرين إلي أن المعركة الكبرى هي يوم الثلاثاء القادم ( الثلاثاء الكبير )حيث ستصوت ١٤ ولاية ومقاطعة واحدة، وقد تتبين بعدها هوية حصان الديمقراطيين القادم.

وكان جو بايدن،نائب الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، والمرشح لانتخابات 2020، قد فجر مفاجأة بعد بدء النتائج الأولية للانتخابات التمهيدية بالظهور في عدد من الولايات والمناطق الأمريكية، فيما يُعرف بـ"الثلاثاء الكبير" في الوقت الذي يبحث فيه منافسه بيرني ساندرز عن الفوز بولايتي كاليفورنيا وتكساس.