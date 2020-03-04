ترامب: طالبان ترغب في إنهاء النزاع المستمر بأفغانستان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وطالبان على حد سواء ترغبان إنهاء النزاع المستمر في أفغانستان وقال إنه تربطه علاقات جيدة للغاية بزعيم حركة طالبان الملا عبدالغني برادار وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

جاء ذلك في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء في إشارة إلى محادثة بين ترامب والملا بارادار، حيث قال الرئيس الأمريكي إنه أجرى محادثة "جيدة للغاية" مع زعيم طالبان أمس.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال اجتماع حول فيروس كورونا بينما كان

يرد على أسئلة عما إذا كانت هذه هي محادثته الأولى مع زعيم الحركة.وقال ترامب "لقد أجرينا محادثة جيدة مع زعيم طالبان، وتتطلع طالبان إلى وضع حدَّ لهذه الحرب، ونتطلع أيضًا إلى وضع حد لها. أعتقد أننا تربطنا جميعًا مصلحة مشتركة".وأضاف أن:"العلاقة جيدة للغاية مع الملا وكانت محادثنا اليوم طويلة وجيدة. وكما تعلمون، تريد طالبان وقف العنف. إنهم يرغبون حقًّا في تحقيق ذلك".وعند سؤاله عن تردد الحكومة الأفغانية في إطلاق سراح نحو 5 آلاف من عناصر طالبان، قال ترامب: حسنًا، قد تتردد الحكومة الأفغانية ولكن كما تعلمون، لقد أبلوا بلاءً حسنًا مع الولايات المتحدة لسنوات عديدة وتجاوز ذلك الناحية العسكرية بكثير، إذا نظرتم إلى كل الأموال التي أنفقناها في أفغانستان. لقد أنفقنا تريليونات الدولارات".وكانت حركة طالبان قد أكَّدت في وقت سابق أن الملا بارادار أجرى محادثة استمرت 35 دقيقة مع الرئيس الأمريكي عبر الهاتف أمس الثلاثاء.وجاءت هذه المكالمة بعد أيام من توقيع الجانبين على اتفاق سلام بعد هدنة خفض طالبان أعمال العنف لمدة 7 أيام، والذي جاء بعد 18 شهرًا من المفاوضات.