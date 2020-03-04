تركيا تعلن مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين في إدلب السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين في هجوم للقوات الحكومة السورية في إدلب بسوريا وفقًا لموقع روسيا اليوم. وفقًا لموقع روسيا اليوم. وقالت الوزارة في بيان لها إن الجيش التركي ردَّ بعدما فتحت القوات السورية النار، ويواصل قصف الأهداف. فتحت القوات السورية النار، ويواصل قصف الأهداف. وبهذه الخسائر ارتفع عدد قتلى الجيش التركي في عملية "درع الربيع"، التي بدأها في إدلب نهاية الشهر الماضي، إلى 59 فردًا.

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