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كردستان العراق تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة السليمانية وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
وقالت صحة الإقليم، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن التشخيص الجديد يعود لرجل يبلغ من العمر 70 عامًا، من محافظة السليمانية. موضحة أن هذه

هي الحالة السادسة المكتشفة في إقليم كردستان، وجميعها في محافظة السليمانية لأشخاص كانوا في إيران.
وسجّل العراق إصابة 32 شخصًا منذ تسجيل أول حالة في 24 فبراير الماضي، جميعها لأشخاص كانوا في إيران.
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