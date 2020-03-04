أعلنت السلطات الهندية اليوم (الأربعاء) ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 28 حالة وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن من بين الإصابات الجديدة ست حالات من عائلة واحدة لهم صلة قرابة برجل هندي مصاب بالفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم فحص جميع الرحلات والركاب القادمين إلى الهند في مسعى لاحتواء تفشي الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، وانتقل إلى عشرات الدول حول العالم. عائلة واحدة لهم صلة قرابة برجل هندي مصاب بالفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم فحص جميع الرحلات والركاب القادمين إلى الهند في مسعى لاحتواء تفشي الفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، وانتقل إلى عشرات الدول حول العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الهند لـ 28 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.