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إصابة وزير الصناعة الإيراني بفيروس كورونا

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نشر موقع "عصر إيران" اليوم الأربعاء، نبأ يفيد بأن وزير الصناعة الإيراني رضا رحماني مصاب منذ أيام بفيروس كورونا، وتم إدخاله إلى غرفة العناية المركزة في أحد مشافي

العاصمة طهران وفقًا لموقع روسيا اليوم.

 

وكتب الموقع المقرب من الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه تم إدخال الوزير قبل أيام إلى مشفى

الإمام الخميني في طهران، لكنه نقل لاحقًا إلى مستشفى آخر، وأضاف الموقع "الآن هو أفضل من الأيام السابقة".

 

يذكر أن لدى وزير الصناعة إصابة منذ الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988) نتيجة هجوم كيميائي نفذته القوات العراقية.

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