مقتل جنديين تركيين في إدلب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 مارس 2020 11:08 صباحاً - مشاركة أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن جنديين تركيين قتلا وأصيب ستة في هجوم لقوات الحكومة السورية في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا. وذكر بيان الوزارة أن الجيش التركي رد بعدما فتحت القوات السورية النار ويواصل قصف أهداف. وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش التركي، الذي بدأ عملية في إدلب الشهر الماضي، إلى 59 منهم واحد أمس الثلاثاء.

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