كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جو بايدن يفوز بولاية تكساس في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بفوز المرشح جو بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية تكساس، محققا انتصارا مهما على بيرني ساندرز منافسه الرئيسي للفوز بترشيح الحزب في المعركة الرئاسية.

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وأشارت استطلاعات وسائل الإعلام الأمريكية، إلى فوز كبير لصالح بايدن في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التي شملت 14 ولاية.

ومع 228 مندوبا، تمنح تكساس ثاني أكبر عدد مندوبين بعد كاليفورنيا التي لم تظهر نتائجها بعد.