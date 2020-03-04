كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة وزير الصناعة الإيراني بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد موقع "عصر إيران"، اليوم الأربعاء، بإصابة وزير الصناعة رضا رحماني بفيروس "كورونا"، وتم إدخاله، إلى غرفة العناية المركزة في أحد مشافي العاصمة طهران.

وبحسب الموقع الإيراني، دخل الوزير قبل أيام إلى مشفى الإمام الخميني في طهران، لكنه نقل لاحقا إلى مستشفى آخر".

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وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيران إلى 77 شخصا، فيما وصلت الإصابات إلى 2336 حالة، بينما ارتفع عدد النواب المصابين بالفيروس إلى 23 برلمانيا.

وكان النائب في البرلمان الإيراني، عبد الرضا مصري، قد أوضح في اجتماع مع الصحفيين، أن "المصابين كانوا على تواصل مباشر مع الناس في المدن وحملوا الفيروس من مناطق مختلفة في البلاد"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.