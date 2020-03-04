مقتل وإصابة جنود أتراك في إدلب

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مقتل جنديين وإصابة 6 أخرين في مدينة إدلب السورية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، قتل 4 جنود أتراك وأصيب 7 آخرون، أمس الثلاثاء، في قصف نفذه الجيش السوري بمحافظة إدلب الشمالية.

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وقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق بمقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، في قصف مدفعي للجيش السوري بريف إدلب، غداة إعلان دمشق عزمها التصدي "للعدوان" التركي.

وتواصل الطائرات المسيرة التركية استهدافها لمواقع ونقاط الجيش السوري في ريف إدلب الشرقي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر من عدمها.