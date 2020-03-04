كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل: الأحزاب العربية تتجه إلى إدخال أول محجبة للكنيست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت النتائج النهائية، في الانتخابات الإسرائيلية، إلى أن الأحزاب العربية تتجه إلى إدخال أول محجبة للكنيست بعد تحقيقها أفضل نتائج لها في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية.

وبحسب قناة روسيا اليوم، إذا تحققت هذه التوقعات، وحصلت القائمة المشتركة على 16 مقعدا في الانتخابات الأخيرة مقارنة بـ 13 مقعدا في انتخابات سبتمبر فستدخل امرأتان جديدتان من المجتمع العربي إلى الكنيست، إحداهما أستاذة العلوم سندس صالح من الحركة العربية للتغيير، والثانية العاملة الاجتماعية إيمان خطيب ياسين من الحركة الإسلامية في إسرائيل.

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ويذكر أن سندس صالح (33 عاما)، من سكان المشهد، متزوجة وأم لثلاثة أطفال، تأتي في الترتيب الـ 14 ضمن القائمة المشتركة، تعمل أستاذة علوم في الناصرة، بالإضافة إلى ذلك، تشغل منصب سكرتيرة المجلس النسائي في الحركة العربية للتغيير وعضو اللجنة المركزية للحزب.

وفي الترتيب الـ 15 في القائمة المشتركة، إيمان خطيب ياسين (55 عاما). من سكان يافة الناصرة، أم لأربعة أبناء، وهي من مواليد عرابة، حاصلة على درجة الماجستير وتعمل أخصائية اجتماعية ومرشدة مجموعات ومديرة للمركز الجماهيري منذ 20 عاما.

وستكون الخطيب أول امرأة محجبة من المجتمع العربي تدخل الكنيست. وفي هذا الإطار قالت "أنا أعتبر ذلك تحديا كبيرا، وأنا مستعدة لذلك حتى النهاية. تلقيت الكثير من الدعم من مجتمعي".