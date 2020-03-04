كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تبلغ عن 516 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت كوريا الجنوبية عن 516 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، حيث انتظر الآلاف من المرضى أسرّة المستشفيات في مدينة دايجو، المدينة التي تقع في مركز أسوأ تفشٍ خارج البر الرئيسي للصين.

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن عدد الحالات الجديدة يصل إلى 5،328 حالة في كوريا الجنوبية، مع 32 حالة وفاة على الأقل، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وكانت معظم الحالات داخل وحول دايجو، رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية، حيث انتشر فيروس شبيه بالإنفلونزا بسرعة من خلال أعضاء مجموعة مسيحية هامشية.

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يتوقع مسؤولو الصحة، أن يكون عدد الحالات الجديدة مرتفعًا في المستقبل القريب حيث يكملون اختبار أكثر من 200 ألف من أعضاء الطائفة المسيحية، بالإضافة إلى الآلاف من الحالات الأخرى المشتبه بها من مجموعات أصغر.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، تشونج سي كيون، في اجتماع لمجلس الوزراء: "نحتاج إلى تدابير خاصة في أوقات الطوارئ". في إشارة إلى الموارد الطبية الإضافية المرسلة إلى النقاط الساخنة مثل دايجو والتدابير الاقتصادية بما في ذلك التحفيز 9.8 مليار دولار.

وأضاف: "من أجل التغلب على فيروس COVID-19 بأسرع ما يمكن وتقليل التأثير على الاقتصاد، من الضروري ضخ جميع الموارد المتاحة بشكل استباقي."