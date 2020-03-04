كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولندا تسجل أول حالة إصابة لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الصحة البولندية، اليوم الأربعاء، أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بولندا.

ووفقًا للسلطات، فإن المريض يخضع للحجر الصحي في مستشفى بمدينة زيلونا جورا البولندية الغربية في حالة مستقرة. جاء الشخص المصاب إلى بولندا من ألمانيا، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

خلال الشهر الماضي، أبلغت العديد من الدول الأوروبية عن أول حالات الإصابة بها.

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في الوقت الحالي، هناك ما لا يقل عن 2000 شخص مصاب في إيطاليا، حيث أودى الفيروس بحياة 52 شخصًا.

بسبب تفشي الفيروس، تم إلغاء الأحداث الجماهيرية في إيطاليا - بما في ذلك كرنفال البندقية، أسبوع الموضة في ميلانو، ومهرجان الصحافة الدولي في بيروجيا.

أكدت ما يصل إلى 70 دولة إصابات في جميع أنحاء العالم، حيث سجلت كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران فاشيات كبيرة الشهر الماضي.